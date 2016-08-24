На Тернопільщині створили першу в області добровільну пожежну команду

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, діятиме вона при Великогаївській об`єднаній територіальній громаді.

Пожежна команда отримала пожежно-технічне обладнання. Під час церемонії відкриття священик освятив будівлю місцевої пожежної команди та пожежну техніку.

«Наша концепція – створення місцевих пожежних команд у кожній громаді. Великогаївська громада – одна з найбільших в області, тут проживає 11 тисяч мешканців. З державного бюджету громада цього року отримає понад 8 млн грн. Ці кошти можуть бути спрямовані і на покращення безпеки жителів. Ми бачимо добрий приклад співпраці ДСНС, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», – сказав голова облдержадміністрації Степан Барна.

Очільник краю висловив сподівання, що створення пожежної команди – це не останній проект, який буде втілено завдяки співпраці між районною владою, Державною службою з надзвичайних ситуацій та місцевими громадами.

«У березні 2016 року між ДСНС і ТОДА було підписано меморандум про реалізацію пілотного проекту створення добровільних пожежних команд в об`єднаних територіальних громадах Тернопільщини. Наразі це перша добровільна пожежна команда на Тернопільщині. Загалом, в області вже функціонує 26 місцевих пожежних команд», - зазначив начальник Управління ДСНС області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей.

За його словами, у планах – відкриття добровільних пожежних команд у Заліщицькому та Теребовлянських районах.