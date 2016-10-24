З Тернополя в зону АТО вирушили піротехніки ДСНС (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДСНС, тернопільські піротехніки змінять своїх колег, які працюють там з вересня.

Їх робота полягатиме в проведенні гуманітарного розмінування територій на сході України.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна подякував працівникам ДСНС за працю. Особливу вдячність очільник області висловив родинам рятувальників.

«Дякую кожній родині, яка, відправляючи рідних у зону бойових дій, проявляє силу духу, стійкість та патріотизм заради захисту нашої Вітчизни. Молимося за те, щоб кожен із них якомога швидше повернувся додому неушкодженим», - сказав Барна.