З Тернополя в зону АТО вирушили піротехніки ДСНС (фото, відео)
17:24, 24 жовтня 2016Тернопіль
321 0
Співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Тернопільській області сьогодні вирушили на чергову ротацію в зону АТО.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДСНС, тернопільські піротехніки змінять своїх колег, які працюють там з вересня.
Їх робота полягатиме в проведенні гуманітарного розмінування територій на сході України.
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна подякував працівникам ДСНС за працю. Особливу вдячність очільник області висловив родинам рятувальників.
«Дякую кожній родині, яка, відправляючи рідних у зону бойових дій, проявляє силу духу, стійкість та патріотизм заради захисту нашої Вітчизни. Молимося за те, щоб кожен із них якомога швидше повернувся додому неушкодженим», - сказав Барна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter