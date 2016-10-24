У Тернополі жінка віддала шахрайкам 8 тисяч євро та 6 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУНП Тернопільської області, злочин було скоєно 21 жовтня близько обіду.

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Тернополянка зустріла на вулиці двох жінок, котрі попросили допомогти зорієнтуватися у місті. В ході розмови жінки повідомили, що на її родині лежить прокляття, через яке родичі смертельно захворіють. Зловмисниці запевнили, що пороби лежать на грошах та прикрасах, які необхідно негайно очистити. Жінка погодилася і винесла з дому ювелірні вироби та гроші. Відтак, шахрайки взяли коштовності та купюри і нібито пішли здійснювати обряд, а жінці наказали залишатися на місці та молитися.

Через якийсь час тернополянка зрозуміла, що її обманули, і зателефонувала у поліцію.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.