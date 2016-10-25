На Тернопільщині учасники АТО отримають більше двох тисяч гектарів землі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, найбільше заяв учасники АТО подали у Тернопільському районі – 1645.

У цьому ж районі прийняли найбільше рішень про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 1483 ділянок площею 193,83 га.

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У процесі оформлення документації із землеустрою знаходиться 4242 земельні ділянки загальною площею біля 2 тис. га. З них 1740 земельних ділянок площею 175 га відводяться для ведення садівництва, 1265 ділянок площею 94 га – для будівництва та обслуговування житлових та господарських будівель, 1237 ділянок – для особистого селянського господарства.

Військовослужбовці уже отримали у власність 2229 земельних ділянок загальною площею 826 га.