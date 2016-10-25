У Тернополі не дорахувалися майже чотирьохсот дорожніх знаків

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, це було виявлено під час комісійного обстеження вулиць міста, яке провели працівники управління патрульної поліції разом з представниками відділу технічного нагляду міської ради.

Зокрема, на вуличній мережі Тернополя відсутні 385 дорожніх знаків.

Також було встановлено, що ще 764 знаки не відповідають вимогам держстандарту.

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На деяких вулицях міста відсутня або потребує поновлення дорожня розмітка, Зокрема, поновити розмітку необхідно на вулицях з найбільшою інтенсивністю руху – Микулинецькій, Бережанській, Бродівській, Львівській, Тролейбусній, Новий Світ.

Додаткового освітлення потребують 174 пішохідних переходи.

Крім того, комісія дійшла висновку, що комунальні організації неналежно проводять ремонт дорожнього покриття. Так, у цьому році на проїзній частині вулиць міста ліквідовано лише 41,5 тис. кв. м ямковості, при цьому необхідно ліквідувати ще близько 22,3 тис. кв. м.

За неналежне утримання вулично-шляхової мережі притягнуто до адміністративної відповідальності одну посадову особу. Посадовець повинен заплатити штраф у розмірі 1020 грн.