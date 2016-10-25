У Тернопіль прибув "Потяг Єднання України" (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасників акції зустріли на залізничному вокзалі Тернополя представники Тернопільського гарнізону, міської та обласної влади, волонтерських і громадських організацій, духовенство та мешканці міста у супроводі військового оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади.

Впродовж дня волонтери, освітяни, митці, громадські діячі, школярі та військовослужбовці, котрі прибули «Потягом Єднання», відвідали ряд навчальних закладів Тернополя. Там вони провели мистецькі акції, лекції, тренінги та майстер-класи.

Також учасники всеукраїнської акції відкрили на фасаді місцевої школи №12 меморіальну дошку Герою України Тарасу Слободяну, який загинув під час подій Євромайдану у січні 2014 року.

Довідка УНІАН. Акція «Потяг Єднання України «Труханівська Січ» започаткована з ініціативи громадських та волонтерських організацій в рамках реалізації програми Президента України з підтримки національної єдності. Мета акції – сприяти консолідації суспільства та взаєморозумінню мешканців різних куточків України, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризувати національну культуру.

Перший агітаційний поїзд «Труханівська Січ» з Києва на схід України відправився 20 квітня 2016 року. Поїзд курсував за маршрутом Київ – Полтава – Харків – Бахмут – Красний Лиман – Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка – Лозова – Красноград – Харків – Полтава – Київ упродовж дев’яти днів.

Другий потяг єднання курсував з 21 по 26 травня з Києва до міст Луганської області. Мистецькі, просвітницькі та патріотичні заходи в рамках акції відбулися, зокрема, у містах Сватове, Рубіжне та Лисичанськ.

Третій «Потяг Єднання України» відправився з Києва 20 жовтня. Окрім Тернополя, учасники проекту планують відвідати Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Яворів, Луцьк, Рівне. 6 листопада вони повернуться до Києва.