Дві громади Тернопільщини виграли грант агентства США

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, обидві громади знаходяться у Теребовлянському районі.

Проект дозволить щороку отримувати значні кошти для розвитку громад. Зокрема, громади отримають допомогу на розробку стратегічних планів ОТГ та містобудівної документації, запровадження електронного урядування в громадах, застосування кращих практик щодо створення ЦНАПів, розвиток інфраструктури.

Довідка УНІАН. Програма «Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE» (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність) - це п`ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування.

На реалізацію цього проекту протягом 2016-2021 років агентство планує надати 50 млн. доларів.

В Україні вже обрано 25 перших громад, які отримають підтримку проекту DOBRE. Серед них – по шість громад з Тернопільської та Дніпропетровської областей, чотири з Івано-Франківської, по три – з Миколаївської та Херсонської областей, дві – з Харківської та одна з Кіровоградської області.