Суд визнав незаконним рішення Тернопільської міськради про продаж землі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, міська рада прийняла рішення про продаж земельної ділянки площею 4,27 га на вулиці Чумацькій ще у 2011 році.

Прокуратура оскаржила це рішення, оскільки міська рада не мала права розпоряджатися вказаною ділянкою.

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У травні 2016 року Львівський апеляційний господарський суд задоволив позов прокурора. Своєю постановою суд визнав недійсним договір купівлі-продажу землі і зобов‘язав міськраду повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Бодмін-Україна" понад 2 млн. грн, які воно сплатило за цю земельну ділянку.

Не погодившись із рішенням суду, товариство оскаржило його у касаційному порядку.

Постановою Вищого господарського суду України ТОВ "Бодмін-Україна" відмовлено у задоволені касаційної скарги. Постанову Львівського апеляційного господарського суду залишено без змін.