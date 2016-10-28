На Тернопільщині газифікували село Кривче, мешканці якого чекали на газ понад десять років (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, у церемонії запалення факелу на підвідному газопроводі взяли участь керівники області, району та мешканці села.

Жителі села чекали на газифікацію понад 10 років. Будувати газопровід у Кривче розпочали ще у 2005 році. Тоді був проведений тендер, але виконавши лише частину робіт, проект заморозили на вісім років.

Протягом 2015-2016 років, завдяки залученню коштів фонду регіонального розвитку, газифікацію села було завершено. Крім того, газові комунікації проклали до сусіднього села Сапогів. Загальна вартість проекту склала 3 млн. грн.