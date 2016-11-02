На Тернопільщині учасники АТО отримали понад 4 тисячі дозволів на землю

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання ради учасників АТО повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

За його даними, загалом учасники антитерористичної операції подали вже понад 5 тис. заяв на отримання землі.

«Надано 4 268 дозволів, у тому числі для ведення садівництва – 1 751 земельних ділянок, для особистого селянського господарства – 1 252 земельні ділянки, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 1 265», – сказав Боярський.

Він також повідомив, що на території Тернопільської області поховано 87 військовослужбовців, які загинули в ході проведення антитерористичної операції.

Одноразова грошова допомога виплачена членам сімей 63 загиблих військовослужбовців на суму 36,198 млн грн.