На Тернопільщині викрили посадовців, які незаконно передали агропідприємству землю державного навчального закладу

На Тернопільщині 108 га землі державного навчального закладу незаконно передали агропідприємству.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, службові особи одного із державних навчальних закладів Теребовлянського району безпідставно передали у користування місцевому агропромисловому підприємству земельні ділянки. Їх загальна площа перевищує 108 га. Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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