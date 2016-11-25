На Тернопільщині відкрили провадження щодо учня ПТУ, який вкрав гаманець у прибиральниці
11:42, 25 листопада 2016Тернопіль
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У підсобному приміщенні він помітив відкриту сумку та витяг звідти гаманець
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження / Scanpix/limon.postimees.ee
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з заявою про крадіжку до працівників Бучацького відділення поліції звернулася 53-річна мешканка району. Жінка повідомила, що в місцевому училищі, де працює техпрацівником, у неї викрали гаманець з грошима.
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У ході профілактичного відпрацювання поліцейські встановили особу злодія. Ним виявився неповнолітній учень навчального закладу.
Встановлено, що у підсобному приміщенні він помітив відкриту сумку та витяг звідти гаманець. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
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