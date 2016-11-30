Затримали групу злодіїв, які у Тернополі обікрали 5 квартир, завдавши збитків на 200 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом злодії викрадали гроші, прикраси, годинники, телефони та інші цінні речі. Власникам обкрадених квартир вони спричинили збитки на 200 тис грн.

Крадіжки група здійснювала впродовж чотирьох місяців.

Після затримання трьох злодіїв вдалося встановити, що вони причетні до аналогічних крадіжок на Прикарпатті.

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Усі затримані – мешканці Львівської області.

В квартири вони проникали шляхом підбору ключів до замків. Як правило, обкрадали житло в новобудовах, де мало мешканців і люди між собою не знайомі.

Щодо затриманих відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому).