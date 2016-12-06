На Тернопільщині доходи місцевих бюджетів за січень-листопад зросли на 32%

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 307,3 млн грн більше від очікуваного.

Зокрема, у листопаді доходи місцевих бюджетів склали 215,5 млн грн. Порівняно з минулорічним листопадом забезпечено приріст надходжень на 60,9 млн грн або на 39,4%.

Левову частку надходжень склав податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого місцеві скарбниці отримали 1,107 млрд грн, додатково забезпечено надходження 168,5 млн грн ПДФО.

Також суб’єкти малого підприємництва сплатили 285,7 млн грн єдиного податку, що на 58,5 млн грн більше від очікуваного.

Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2016 року склали 226,3 млн грн. Прогнозний показник виконано на 101,9%, а місцеві бюджети додатково отримали 2,3 млн грн.