У Тернополі затримали водія у стані наркотичного сп’яніння з краденими правами

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 1-ї години ночі на вул. Тарнавського інспектори помітили автомобіль ВАЗ-2107, який здійснював небезпечні маневри. Полісмени наказали водієві зупинитися. Він вийшов з автомобіля, розірвав згорток з невідомою речовиною, схожою на наркотичну, і почав втікати.

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Патрульні його наздогнали, але правопорушник почав чинити активний опір. Інспектори змушені були застосувати спецзасоби кайданки. Усі ознаки вказували на те, що громадянин знаходиться у стані наркотичного сп’яніння.

При перевірці документів з’ясувалося, що у водія чуже водійське посвідчення, яке було викрадено з іншими документами у власника близько 4 років назад.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Інспектори склали на водія протокол за ст. 130 – керування у стані наркотичного сп’яніння та винесли постанову за ч.2 ст.126 КУпАП – керування автомобілем особою, яка не має права керування таким транспортним засобом.