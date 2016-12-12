Під Тернополем екс-правоохоронці в рамках всеукраїнської акції протесту на годину заблокували рух транспорту

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, як наслідок в заторах опинилося понад 100 автомобілів, в тому числі чимало вантажних.

Загалом участь в акції протесту взяли майже 60 колишніх працівників органів внутрішніх справ. Вони безперервно ходили на пішохідному переході поблизу села Острів, повністю перекривши трасу. При цьому пропускали транспорт з дітьми та автомобілі екстреної допомоги

У такий спосіб вони намагалися привернути увагу до питання пенсійного забезпечення колишніх правоохоронців, вимагаючи провести перерахування пенсійних виплат пенсіонерам органів внутрішніх справ та повернення пільг.

Аби забезпечити публічну безпеку та правопорядок, на місце події виїхали працівники поліції. Грубих порушень під час акції протесту не зафіксовано.