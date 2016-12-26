На Тернопільщині за 11 місяців кількість отримувачів субсидій зросла в 1,5 рази

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, у міських поселеннях субсидії призначено 99 тис. 211 домогосподарствам, у сільській місцевості – 124 тис. 799.

У листопаді 2016 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 59,3% від загальної кількості домогосподарств області, що на 20,2%більше, ніж у листопаді 2015 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 25,7% – домогосподарства з однієї особи, 24,5% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–листопаді 2016 року становила 273 млн 74 тис. грн, що в 2,1 раза більше аналогічного періоду минулого року.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в листопаді 2016 року збільшився порівняно з листопадом 2015 на 37,3% (на 538,1 грн) і становив 1 тис. 980 грн.