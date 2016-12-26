На Тернопільщині за 11 місяців працевлаштували 51 переселенця - 38% від тих, які звернулися за допомогою

Як повідомили УНІАН в обласному центрі зайнятості, загалом з початку року послугами обласної служби зайнятості скористались 135 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО.

Найбільше переселенців звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 50, Теребовлянського – 13, Чортківського – 11, Кременецького – 9, Борщівського та Лановецького районних центрів зайнятості – по 8.

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«Працевлаштовано 51 переселенця. Зокрема, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 1 безробітного, з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці – 16 внутрішньо переміщених осіб, а з компенсацією витрат для проходження медогляду – 1 особу», – розповів директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Професійне навчання проходили 13 переселенців, після його закінчення 11-ти з них надано місця праці. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 5 осіб.

«Нині на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 22 безробітних з числа переселенців, для яких продовжується пошук роботи», – зазначив Олещук.

Допомогу по безробіттю на 1 грудня отримували 15 безробітних даної категорії громадян (68,2% від їх загальної чисельності).

Середній розмір цієї допомоги з початку року зріс на 41,7% і становив 1 тис. 479 грн.