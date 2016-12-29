На Тернопільщині райлікарня отримала апарат для зварювання живих тканин

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, апарат персоналу хірургічного відділення райлікарні вручив голова РДА Юрій Ништа спільно із головою районної ради Ігорем Смільським.

Даний апарат дасть можливість значно скоротити термін перебування хворого в лікувальному закладі.

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Як зазначив лікар-хірург центральної районної лікарні Орест Мельник, прилад призначений для проведення всіх видів оперативних втручань (хірургічні, травматологічні, гінекологічні та лор-операції). А головне – зменшує омертвіння живих тканин під час процесу їх зварювання.

Закуплений апарат для зварювання живих тканин – єдиний в області. Коштує він 95 тис. грн, кошти на його купівлю були виділені з районного бюджету.

Ништа зауважив, що інвестиції в технології мотивують персонал та є суттєвим кроком вперед у розвитку установи.

"Все це допоможе покращити обслуговування пацієнтів лікарні та полегшить роботу медичного персоналу. Ви прекрасно розумієте вимоги сьогодення: пацієнти будуть іти туди, де надаються швидкі, а головне якісні медичні послуги», – сказав голова РДА.

Після зустрічі із медиками хірургічного відділення Ништа та Смільський оглянули хід завершальних ремонтних робіт у пологовому та травматологічному відділеннях. Як запевнив головлікар медичного закладу, оновлені після капітального ремонту вони будуть відкриті найближчим часом.