На Тернопільщині понад годину гасили пожежу в сільраді (фото)

На Тернопільщині понад годину гасили пожежу в сільраді.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 7.40 на пункт зв’язку 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в будівлі сільської ради с. Мала Плавуча Козівського району.

На виклик було направлено черговий караул ДПРЧ-18 найближчого пожежно-рятувального підрозділу, розташованого на відстані 21 км від місця події.

На час прибуття рятувальників площа горіння становила близько 6 м кв.

Існувала загроза подальшого поширення полум’я.

Пожежу вдалося локалізувати в 8.28, ліквідувати – в 9.04. Під час гасіння врятовано будівлю сільської ради, службову документацію, сільську бібліотеку та інші матеріальні цінності. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Сума матеріальних збитки встановлюється. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.