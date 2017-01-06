На Тернопільщині затримали продавця наркотиків.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 44-річний чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини.

За підозрою у виготовленні та розповсюдженні наркотичних речовин в його помешканні в Заліщиках відповідно до рішення суду провели санкціонований обшук. Відтак у холодильнику знайшли шприц та таблетки.

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П'ятикубовий шприц з речовиною прозорого кольору, схожою на наркотичну та кілька пластинок димедролу вилучили.

Їх направили для проведення експертизи в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Тернопільської області.

Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 309 ч. 1 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).