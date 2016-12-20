На Тернопільщині на територію колонії закинули лимон, начинений наркотиками
16:55, 20 грудня 2016Тернопіль
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Охоронці колонії знайшли у лимоні 7 таблеток Субутексу.
Фото vegafood.com.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора на території Копичинської виправної колонії №112.
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Невеликий згорток, перекинутий через стіну, виявили чергові колонії.
В середині вони знайшли лимон з таблетками Субутексу. Їх у фрукті було сім штук.
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Про знахідку працівники колонії повідомили правоохоронців Гусятинського відділення поліції. Речовини направлені для експертизи в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
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