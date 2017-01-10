На Тернопільщині училищу повернуто землю вартістю 4 мільйона гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Чортківською місцевою прокуратурою встановлено, що Хоростківським професійним сільськогосподарським ліцеєм, у постійному користуванні якого перебуває 219 га ріллі, укладено угоду із приватним сільськогосподарським фермерським господарством про відшкодування коштів за фактичне землекористування.

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Оскільки договір укладено всупереч вимогам законодавства прокуратурою, з метою захисту прав навчальної установи було пред’явлено позов про визнання угоди нечинною та повернення земельної ділянки вартістю понад 4 млн гривень професійно-технічному навчальному закладу.

Рішенням господарського суду Тернопільської області позов прокуратури задоволено в повному обсязі.

Раніше у Тернополі державі було повернуто землю, самовільно зайняту агропідприємством.