На Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль

12:06, 13 січня 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, Інцидент трапився учора о 22.12 на автодорозі «Стрий-Тернопіль» між селами Дибще, Козівського та Комарівка, Бережанського районів.

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За даними рятувальників, загорівся мікроавтобус «Опель Віваро».

Причина виникнення пожежі – зіткнення з автомобілем «Рено Магнум».

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-18 Управління.

Обставини та причина виникнення пожежі з’ясовуються. Матеріальні збитки встановлюються.

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