На Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль

На Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, Інцидент трапився учора о 22.12 на автодорозі «Стрий-Тернопіль» між селами Дибще, Козівського та Комарівка, Бережанського районів. Читайте такожНа Тернопільщині у ДТП, спричиненій п’яним водієм, травмовано 5 осіб (фото) За даними рятувальників, загорівся мікроавтобус «Опель Віваро». Причина виникнення пожежі – зіткнення з автомобілем «Рено Магнум». Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-18 Управління. Обставини та причина виникнення пожежі з’ясовуються. Матеріальні збитки встановлюються.

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