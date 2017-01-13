На Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль
12:06, 13 січня 2017Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП загорівся автомобіль.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, Інцидент трапився учора о 22.12 на автодорозі «Стрий-Тернопіль» між селами Дибще, Козівського та Комарівка, Бережанського районів.
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За даними рятувальників, загорівся мікроавтобус «Опель Віваро».
Причина виникнення пожежі – зіткнення з автомобілем «Рено Магнум».
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-18 Управління.
Обставини та причина виникнення пожежі з’ясовуються. Матеріальні збитки встановлюються.
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