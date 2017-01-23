Понад 5 тисяч осіб взяли участь в акції "Збруч – ріка єднання"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся учора на мості через річку Збруч, який єднає дві області. Там зустрілися делегації Тернопільської і Хмельницької областей. Представники громад, духовенства та влади обмінялися привітаннями та короваями. Відтак відбулось з’єднання державного прапора.

Саме так відзначали це свято і у 1919 році. Тоді українці сходу і заходу України також зустрілися на мості, пройшли у центр Підволочиська та на головному майдані зачитали Акт злуки українських земель.

Тепер, через 98 років, обравши центром проведення заходів мости та населені пункти поблизу ріки Збруч, на території Тернопільщини та Хмельниччини, організатори мали намір продемонструвати усім, що не існує меж чи перепон, які б ділили Україну.

Священики відслужили молебень за мир і спокій в Україні. Відтак хвилиною мовчання вшанували пам`ять тих, хто поліг у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України.

«Ми традиційно тут збиралися протягом багатьох років, незалежно які обставини складалися. Наша принципова позиція – будувати нову Україну з новим європейським підходом та новою армією. Так, наш ворог хоче, щоб ми поділилися на церкви, на землі, на ідеології, на табори. Але як свідчить наша історія, ми були сильними і перемагали тоді, коли були єдиними. Сьогодні там, в окопах, наших бійців об`єднує спільний ворог, незалежно від мови, віросповідання, кольору шкіри. Наша єдність окроплена кров`ю наших хлопців, які перебувають у зоні АТО. Її ціна дуже велика – це ціна життя кожного нашого земляка. Тому закликаю усіх до єдності і спільної перемоги!», – сказав під час виступу голова облдержадміністрації Степан Барна.

Продовжилося святкування концертом за участі аматорських колективів з Підволочиського та Волочиського районів.