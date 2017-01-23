На Тернопільщині у ДТП травмувалися двоє жителів Вінниці

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася 22 січня близько 9.55 неподалік села Острів Тернопільського району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Нуundai Santa Fe, рухаючись із смт. Велика Березовиця в напрямку села Мишковичі, не впорався з керуванням і в'їхав у металеву огорожу, яка розділяє смуги дорожнього руху.

До травмпункту потрапило двоє пасажирів іномарки - чоловік та жінка 1986 року народження. У потерпілих закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин, грудної клітки та травма попереку.

У водія Нуundai Santa Fe взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.