На Тернопільщині представники влади, роботодавців та профспілок підписали угоду про співпрацю

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дана угода передбачає створення належних умов для праці та започаткування нових робочих місць.

«Ми розуміємо, що розвиток області може бути лише комплексним. Про соціальний розвиток можемо говорити лише тоді, коли тут будуть працювати підприємства, які забезпечать робочі місця, люди будуть захищені і зможуть отримувати гідну заробітну плату. А бізнес - відповідальним до соціальних зобов`язань і сплати податків. Якщо за таким принципом всі разом будемо працювати, то це дасть поштовх для розвитку області. Тоді ми можемо стати провідною областю в питаннях динамічного розвитку. А це залежить від кожного нас», – наголосив після підписання угоди Барна.

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Очільник краю наголосив, що угода покликана розпочати нові взаємостосунки щодо форм соціально-економічної політики в області.

«Однією з ключових форм демократичного суспільства є соціальний діалог. Він покликаний задовільнити інтереси всіх сторін: роботодавців - в отриманні прибутку, найманих працівників – гідної заробітної плати і соціального захисту, а держави - в досягненні економічного зростання. І саме через колективні договори і угоди можна забезпечити інтереси всіх сторін. Я сподіваюся, що повноцінне виконання цієї угоди всіма учасниками сприятиме досягненню триєдиної мети – економічного розвитку краю, покращення добробуту населення і досягнення злагоди в суспільстві», - зазначив Присяжний.