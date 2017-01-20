Голова Тернопільської ОДА застеріг підприємців від роботи "в тіні"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час наради з питань новацій законодавства, спрямованих на наповнення місцевих бюджетів, детінізації ринку праці та дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю та оплату праці Барна наголосив, що влада області готова й надалі створювати належні умови для ведення бізнесу.

При цьому спроби з боку представників бізнесу працювати «в тіні», не сплачувати податки чи не працевлаштовувати офіційно працівників будуть каратися великими штрафами.

«Я хочу акцентувати увагу, що законодавство жорстке до тих підприємців, які ставлять за мету мінімізувати оформлення людей, сплату податків тощо. До них будуть застосовуватися штрафні санкції від 10 до 100 кратного розміру від мінімальної заробітної платні. А з 1 січня це від 32 тис. до 320 тис. грн. Ми даємо місяць, щоб всі підприємці встигли легалізувати свій бізнес та навести лад. Вже з середини лютого розпочнуться перевірки та буде вжито необхідних заходів», – сказав голова ОДА.

Він зауважив, що минулого року в області було створено максимально комфортні умови для бізнесу. «Зокрема, єдиний соціальний внесок зменшено від 37 до 22%. Відповідно, політика держави полягала в тому, що в еквіваленті цієї суми має зрости мінімальна заробітна плата. Вже з 1 січня мінімальна заробітна плата складатиме не 1600 грн, а 3200 грн. Протягом року ми дали бізнесу можливість адаптуватися до таких нововведень і зменшили податкове навантаження. А сьогодні хочемо підняти соціальні стандарти», – сказав Барна.

За його словами, завдяки такому кроку в області очікують зростання надходжень до місцевих бюджетів. Наприклад, в об`єднаних територіальних громадах 60% ПДФО залишається в місцевих бюджетах.

Завдяки збільшенню податків в області розраховують отримані кошти вкладати у ремонт доріг, облаштування інфраструктури населених пунктів, ремонт закладів соціальної сфери тощо.