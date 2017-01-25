У Тернополі 28-29 січня відбудуться змагання з хокею на озері «Ternopil HockeyClassic».

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, участь у турнірі візьмуть команди із Тернопільщини, Кривого Рогу, Одеси, Києва, Луцька, Львова.

Як зауважив начальник управління сім’ї молоді та спорту міськради Микола Круть, змагання «Ternopil HockeyClassic» відбудуться у Тернополі уже вдруге.

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Вперше їх провели у 2013 році на Тернопільському ставі, коли зафіксували рекорд України – за облаштування найбільшої за площею ковзанки в Україні.

Довідка УНІАН. Змагання «Хокей на озері» – це різновид класичного хокею, але тут відсутні борти, що захищають, немає воротарів і гра проводиться на відкритому повітрі, на замерзлому озері чи річці. Спрощені правила направлені на зменшення силової боротьби і сили кидків, збільшення вміння володіння шайбою, передачі чіткого пасу і високого навику катання на ковзанах.

Це дає можливість залучити більше молоді в спорт, показавши їм, що є доступні форми хокею.