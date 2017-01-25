З Тернопільщини у 2016 році на розвиток армії надійшло більше 140 млн гривень у вигляді податків

Як повідомив УНІАН начальник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, додатково надійшло 10,8 млн грн.

Порівняно з 2015 роком надходження військового збору зросли на 14,4% або на 17,8 млн грн.

«Серед основних чинників позитивної динаміки сплати військового збору – зростання мінімальної заробітної плати, результати заходів з протидії "конвертним" розрахункам та легалізація найманих працівників, адже, як відомо, військовий збір сплачується з легальних доходів», – зазначив Комендат.

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Він додав, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами.

Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт, сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт та низку інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.