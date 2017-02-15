На Тернопільщині у пожежі загинув 24-річний чоловік
11:41, 15 лютого 2017Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 03.57 в житловій будівлі в с. Людвище Шумського району
Загорання виникло в житловій кімнаті. На час прибуття вогнеборців площа горіння становила близько 4 м кв.
О 04.5 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу, а 6 год – ліквідувати.
Під час гасіння врятовано житлову будівлю та речі домашнього вжитку. На місці події без ознак життя виявлено тіло 24-річного сина власниці помешкання.
Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.
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