На Тернопільщині у пожежі загинув 24-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні о 03.57 в житловій будівлі в с. Людвище Шумського району

Загорання виникло в житловій кімнаті. На час прибуття вогнеборців площа горіння становила близько 4 м кв.

О 04.5 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу, а 6 год – ліквідувати.

Під час гасіння врятовано житлову будівлю та речі домашнього вжитку. На місці події без ознак життя виявлено тіло 24-річного сина власниці помешкання.

Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.