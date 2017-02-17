На Тернопільщині з ножовим пораненням госпіталізовано чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про пацієнта з ножовим пораненням ноги та венозною кровотечею до правоохоронців Чортківського відділу поліції надійшло від медиків місцевої лікарні.

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З’ясувалося, тілесні ушкодження потерпілому 49-річному жителю села Колиндяни Чортківського району наніс його 35-річний односельчанин.

Чоловіки напередодні в помешканні потерпілого розпивали алкогольні напої. Зав’язалася суперечка, яка й закінчилася поножовщиною. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).