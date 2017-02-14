У Черкасах п'яний депутат влаштував бійку та збив людину: подробиці інциденту (відео)

Так говорить постраждалий, але у самого депутата інша версія подій, йдеться в сюжеті ТСН.

Поліція при затриманні перевірила винуватця пригоди на алкоголь – тест показав 1,14 проміле, що в шість разів вище норми. Сам депутат запевняє, що з дружиною й друзями відпочивав у ресторані, а коли вийшов на вулицю – його ледве не вбили.

"Натовп більше 30 осіб. У простріляне вікно лізуть: той за чуба, той за рота, це неможна передати. Я думаю: треба втікати – і тут люди постріл у вікно, хтось завдає удару у пах. У цей час я закричав – і назнімали відео", - переконує Рибченко.

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Полковник Олег Остапенко, що лишився інвалідом після війни в Афганістані, розповідає зовсім інше: його збив "Мерседес" депутата, а потім водій погрожував убити. У лікарню постраждалий потрапив із черепно-мозковою травмою. "Бив Олександр Рибченко. Бив по голові цілеспрямовано, ногами. І кричав: я тебе вб'ю!", - стверджує він. Депутат же переконує, що лише штовхнув офіцера, бо той начебто образив його дружину. Після чого на нього напали невідомі, двічі вистрілили в автомобіль і вкрали 15 тисяч доларів. Пояснити, чому сів за кермо п'яним, у Рибченка до ладу не виходить: він то був, то не був за кермом.

Чоловіки знайомі понад 10 років і не приховують, що конфліктують давно через афганський рух, однак досі відкрито навіть не сперечалися. Поліція відкрила три кримінальні справи: за фактом скоєння ДТП, водіння у нетверезому стані і хуліганство. Тих, хто начебто міг стріляти в автівку депутата, ніхто навіть не шукає.

"Від жодної особи не надходила інформація про постріли, і нами на місці не встановлені гільзи і тому подібне", - говорять правоохоронці. Разом із тим на "Мерседесі" депутата, який стоїть на штрафмайданчику, у склі є отвори, схожі на кульові. Їхню появу слідчі ще обіцяють з'ясувати.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутат Черкаської обласної ради від Партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко збив людину, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння.