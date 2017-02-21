У Тернополі при отриманні хабара затримали офіцера поліції
14:10, 21 лютого 2017Тернопіль
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Старший лейтенант вимагав у тернополянина 5 тис. грн за непритягнення того до кримінальної відповідальності за підозрою у крадіжці побутової техніки.
Фото facebook.com/LlutsenkoYuri
Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, одного з працівників карного розшуку Тернопільського відділу поліції працівники СБУ затримали спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та прокуратурою.
Старший лейтенант вимагав у тернополянина 5 тис. грн за непритягнення того до кримінальної відповідальності за підозрою у крадіжці побутової техніки.
Оперативники спецслужби затримали вимагача у робочому кабінеті під час отримання першої частини хабара – 2 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
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