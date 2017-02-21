У Тернополі при отриманні хабара затримали офіцера поліції

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, одного з працівників карного розшуку Тернопільського відділу поліції працівники СБУ затримали спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та прокуратурою.

Старший лейтенант вимагав у тернополянина 5 тис. грн за непритягнення того до кримінальної відповідальності за підозрою у крадіжці побутової техніки.

Оперативники спецслужби затримали вимагача у робочому кабінеті під час отримання першої частини хабара – 2 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.