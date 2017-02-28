На Тернопільщині у січні кількість отримувачів субсидій зменшилась більш ніж на чверть

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, у січні за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 11 тис. 424 домогосподарства, що на 10,1% (на 1,287 тис. домогосподарств) менше, ніж у січні 2016 року. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 37,7%.

Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 42,9%.

У міських поселеннях субсидії призначено 6 тис. 262 домогосподарствам, у сільській місцевості – 7 тис. 561.

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У січні 2017р. кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 59% від загальної кількості домогосподарств області, що на 9,4% більше, ніж у січні 2016 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 24,6% – домогосподарства з однієї особи, 24,5% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні 2017 року склала 28,243 млн грн, що на 22,3% менше відповідного показника в січні 2016 року.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в січні 2017 року збільшився порівняно з січнем 2016 року на 5,9% (на 113,8 грн) і становив 2 тис. 43 грн.