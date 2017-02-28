У Тернополі викрили дівчат, які влаштували бордель у квартирі з малолітніми дітьми.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 21-річна жителька Заліщицького району, яка свого часу навчалася в одному з училищ Тернополя, після відрахування винайняла двокімнатну квартиру на вул. Ломоносова і розмістила в соцмережах оголошення про надання сексуальних послуг.

Обслуговували клієнтів дві 20-річні близнючки з Лановецького району.

Вартість їх послуг коливалася від 800 до 1 тис. грн за годину. 30% від суми забирала дівчина, яка організувала даний бізнес.

Встановлено, що обидві сестри мали дітей, одному хлопчику – 4 роки, іншому – 9 місяців.

Були випадки, коли сутенерша забавляла дітей в одній кімнаті, поки їх матері обслуговували клієнтів в іншій.

З часом одна з сестер поїхала до Італії.

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Під час санкціонованих обшуків у квартирі вилучили близько 3,5 тис грн, мобільні телефони та сім-картки, два пристрої для куріння марихуани, яку дівчата споживали разом із клієнтами.

21-річній дівчині, яку затримали відповідно до статті 208 КПК інкримінують ст. 303 ч. 2 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Її подруга відповідатиме перед законом за статтею 181-1 КУпАП (заняття проституцією), що тягне за собою попередження або штраф від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.