Правоохоронці затримали 23-річного тернополянина, який обікрав помешкання своєї дівчини.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, молода пара зустрічалася вже тривалий час, тож хлопець часто бував вдома у подруги і побачив, де господарі тримають гроші та золото.

Одного разу він викрав зі сховку 500 доларів та 7 золотих ювелірних виробів.

Дівчину, яка помітила зникнення коштовностей, тернополянин переконав не звертатися в поліцію, запевнивши її, що у нього є зв’язки в правоохоронних органах і що таким чином вдасться швидше впіймати злодіїв без затрат часу на писання заяв та ходіння на допити.

У цьому він також переконав і батьків дівчини, які повернулися з-за кордону, пообіцявши, що невдовзі поверне вкрадене, щойно злодіїв затримають.

Через два місяці батьки таки звернулися в поліцію.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу справжнього злодія.

23-річний тернополянин зізнався, що крадені золоті вироби він здав у ломбард, а гроші витратив на власні потреби.

З’ясувалося, що підозрюваний вже раніше був судимий за крадіжку.

Щодо тернополянина розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ- крадіжка.