На Тернопільщині викрили працівника лісгоспу, який розкрадав деревину

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, встановлено, у вихідні працівники СБУ спільно з поліцією затримали дві вантажівки.

Зокрема уночі неподалік ДП «Кременецьке лісогосподарство» правоохоронці викрили співробітника підприємства, який на службовій вантажівці перевозив близько 10 кубометрів лісоматеріалів. Викрадену деревину зловмисник мав намір збути за готівку жителям прилеглих до лісгоспу сіл.

Того ж дня у Шумському районі силовики затримали лісовоз, що за підробленими документами перевозив 6 кубометрів ділової деревини хвойних порід. Водій вантажівки пред’явив правоохоронцям документи, які посвідчували придбання та транспортування лісопродукції місцевим приватним підприємцем, однак вони містили явні ознаки підроблення.

У обох випадках на транспортні засоби та деревину накладено арешт. Згідно із попередніми оцінками, вартість вилученої лісопродукції становить близько 35 тис. грн.

За матеріалами СБУ поліцією відкрито кримінальні провадження за ст. 191 та ст. 346 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).