На Тернопільщині після погоні затримали нетверезого водія на краденому автомобілі (відео)

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора, патрулюючи на вул. Братів Гжицьких, екіпаж поліцейських помітив автомобіль BMW, який знаходиться у розшуку.

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Інспектори дали знак водієві зупинитися, але він продовжив рух і почав втікати.

Автомобіль вдалося наздогнати і зупинити аж за містом, у селі Заруддя Збаразького району. До 28-річного водія охоронці порядку були змушені застосувати спецзасоби кайданки. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні доправили затриманого до відділку поліції. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик.

На правопорушника поліцейські склали протоколи за ст.130 (керування у стані сп’яніння) та ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку). Також винесли постанову за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).