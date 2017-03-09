Голова Тернопільської ОДА обговорив з представниками Аджарії можливість запровадження авіамаршруту між Тернополем і Батумі

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, створення авіамаршруту вирішили пропрацювати представники Аджарії, зараз вони вивчають усі нюанси щодо доцільності реалізації цього задуму.

«Тернопільський аеропорт має сертифікат, тому ми зацікавлені, щоб цей маршрут був саме до нашого міста. Крім того, ми маємо добрі напрацювання у сфері освіти. В нас 25 вищих навчальних закладів, а також – 50 тис. студентів», – зазначив Барна.

Принагідно він запросив представників Аджарії на Міжнародний інвестиційний форум, який планують провести 25 травня.

«Ми зацікавлені презентувати потенціал Тернопільщини в Аджарії, а також провести Дні Аджарії на Тернопіллі. Я переконаний, що такі заходи тільки покращать нашу співпрацю», – сказав голова ТОДА.

Заступник міністра освіти, культури та спорту АР Аджарія Міріан Катамадзе відзначив, що ціль візиту офіційної делегації на Тернопілля – розвивати дружні стосунки, які склалися між регіонами.

«Нас дуже цікавить співпраця між вищими закладами. Зокрема, Міністерство освіти Аджарії фінансує річну школу в Батумі, яку організовуватиме Батумський державний університет. Ця перша літня школа буде за участю студентів Тернопільського економічного університету. Тому ваша підтримка для нас дуже багато означає», – сказав Катамадзе.