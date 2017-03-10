На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 46-річний водій

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вночі в селі Малий Ходачків Тернопільського району.

Зіткнулися «ВАЗ 2105» та "Volkswagen Caddy".

За попередніми даними, водій ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку.

В результаті удару 46-річний водій "Лади", житель села Жеребки Підволочиського району від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.

Попередні аналізи іншого водія показали, що він був тверезий, але чоловік здав взірці крові для подальшого проведення судово-медичної (токсикологічної) експертизи.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).