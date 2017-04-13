На Тернопільщині програмою "Доступні ліки" можуть скористатися 686 тисяч осіб

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, Тернопільщина отримала 13 млн грн на реалізацію програми.

Днями керівник області підписав розпорядження про розподіл цих коштів між районами області.

Барна зауважив, що в області зареєстровано майже 686 тис. осіб, які в рамках програми зможуть безкоштовно отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

«З одного боку, програма «Доступні ліки» має забезпечити покращення соціального захисту населення області, а з іншого – знизити відсоток смертності. Такий крок буде корисним у питаннях реалізації чергових ініціатив, спрямованих на підвищення якості рівня життя людей області», – констатував Барна.

Він поінформував, що наразі підписано угоди з 70 аптеками області, які готові брати участь у програмі. Приєдналися до програми й усі комунальні аптеки.

Для того, щоб отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки», громадяни повинні звернутися до свого лікаря та отримати від нього рецепт затвердженого зразка. В аптеці пацієнт може отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму.

Крім того, з усіх питань можна звертатися на урядову «гарячу лінію» 15-45 або ж на гарячу лінію Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА за номером телефону – (0352) 52-10-71.