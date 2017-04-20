На Тернопільщині горів автомобіль. Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора в гаражному приміщенні у місті Зборів. Вогнем частково знищено елементи кузова та салону автомобіля на площі 3 м кв.

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Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.

Матеріальні збитки встановлюються. Загорання ліквідоване черговим караулом 17-ї ДПРЧ Управління. Під час гасіння врятовано автомобіль.