На Тернопільщині горів автомобіль
11:16, 20 квітня 2017Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.
Пожежу успішно загасили / mns.gov.ua
На Тернопільщині горів автомобіль. Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора в гаражному приміщенні у місті Зборів. Вогнем частково знищено елементи кузова та салону автомобіля на площі 3 м кв.
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Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.
Матеріальні збитки встановлюються. Загорання ліквідоване черговим караулом 17-ї ДПРЧ Управління. Під час гасіння врятовано автомобіль.
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