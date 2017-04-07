Аваков про вибухи на військових складах під Харковом: теракт з боку Росії

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області, – це терористичний акт, спланований Росією.

Про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів, передає "Українська правда".

Читайте такожБалаклію відвідали дипломати США для визначення обсягів необхідної допомоги

"Виходячи з тих фактів, які видно з матеріалів Нацполіції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ", - сказав Аваков.

Він зазначив, що Нацполіція і ДСНС залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура. "Висновки прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня", - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.