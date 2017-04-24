На Тернопільщині стріляли в представників охоронної фірми, які побили місцевого громадського активіста, жертв немає

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, після того, як в одному з готельно-розважальних комплексів Тернополя побитому надали медичну допомогу і було відкрито кримінальне провадження, потерпілий, який є учасником АТО, звернувся за підтримкою до учасників антитерористичної операції та громадських активістів.

Учора близько 21 год приблизно 60 осіб учора поїхали в готель, де жили представники іногородньої охоронної фірми.

Аби не допустити масових заворушень, правоохоронці скерували туди 80 оперативних працівників, представників "Корду", патрульної поліції та представників роти особливого призначення.

Представники охоронної фірми, щоб уникнути конфлікту, виріши покинути Тернопіль і на кількох автомобілях поїхали в напрямку Львова. Уже на трасі невідомий автомобіль перекрив їм дорогу, з авто пролунав постріл в бік представників охоронної структури.

Обійшлося без жертв.

Порушено кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Слідство опрацьовує кілька версій щодо обстрілу автомобіля з людьми. Основна з них - конкуренція двох власників агрохолдингової компанії, які й найняли різні охоронні фірми для вирішення господарських суперечок.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня близько 21 год в одному з готельних комплексів Тернополя представники харківської охоронної фірми побили місцевого громадського активіста.

Встановлено, що внаслідок конфлікту між громадським активістом-учасником бойових дій та представниками охоронної фірми, які приїхали на Тернопільщину на запрошення керівництва агрохолдингу "Мрія", тернополянин отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани чола, обличчя та інших частин тіла.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ч. 2 ККУ (хуліганство).