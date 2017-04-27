На Тернопільщині через засмічені території оштрафували 15 сільських голів

На Тернопільщині через засмічені території притягнули до адміністративної відповідальності 15 сільських голів. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані озвучили під час розширеного засідання Громадської Ради при облдержадміністрації.

«Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Це правило повинне стати елементом нашої культури. Мною підписане розпорядження про проведення двомісячника благоустрою, який ще триває. У найближчу суботу знову планується залучення людей для прибирання доріг та вулиць краю», – розповів під час засідання голова ТОДА Степан Барна.

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Він зауважив, що впорядковувати узбіччя доріг Тернопільщини активно допомагає громадськість — школярі, студенти, колективи навчальних закладів області.

Для боротьби зі стихійними сміттєзвалищами в області планують створити центри збору сміття, на яких діятимуть сміттєсортувальні лінії. А голів сільських рад та місцевих громад, які допускатимуть несанкціоновані сміттєзвалища, й надалі штрафуватимуть.

Державною екологічною інспекцією вже притягнуто до адміністративної відповідальності 40 посадових осіб, зокрема 15 голів сільських рад. Серед порушників також керівники суб’єктів господарювання та комунальних підприємств.