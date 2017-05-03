На Тернопільщині вилучили партію у 14,3 тисяч літрів спирту без документів

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з працівниками Генеральної прокуратури України під час проведення операції «Акциз-2017» вилучили 14,3 тис. л спирту.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, спирт перевозили вантажним автомобілем у пластмасових бочках місткістю 220 л кожна.

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Товаросупровідні документи на вантаж у водія, який здійснював перевезення спирту, були відсутні.

Орієнтовна вартість вилученого спирту становить 2,1 млн грн.

При потраплянні цієї партії спирту у підпільне виробництво його б вистачило для виготовлення 70 тис. пляшок горілки, при цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 1,8 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.