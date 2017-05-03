На Тернопільщині до діючих об’єднаних територіальних громад мають намір приєднатися ще майже 60 сіл. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані озвучив заступник голови ТОДА з питань децентралізації Олег Валов.

За його словами, зараз в області основний акцент роблять не на кількості створених громад, а на їх якості.

«Ми хочемо, щоб громади вийшли на якісніший рівень основних послуг, які стосуються життєдіяльності людини. Таким чином, субвенції, які виділяють з державного бюджету, максимально потрібно вкладати в проекти, спрямовані на розвиток освіти та медицини, щоб учні могли отримувати якісні знання, а пацієнти – належне лікування. Багато робиться й у галузі інфраструктури. Зокрема, цього року основним пріоритетом визначено ремонти доріг. На це, власне, й передбачені значні кошти. Роботи ще є дуже багато, тому зупинятися на досягнутому не маємо права», – сказав Валов.

Він додав, що Тернопільщина залишається лідером із впровадження реформи децентралізації.

«Децентралізація – це один із найефективніших виходів із економічної та соціальної криз, які склалися в Україні. Саме тому на Тернопільщину, яка є лідером із створення ОТГ, приїжджають переймати досвід делегації з інших областей. Це явище отримало назву «Децентралізаційний туризм». Під час навчальних візитів ми намагаємося звернути увагу на основні напрями та акценти у процесі децентралізації. Плануємо поїздки як у малі, так і у великі громади, щоб представники делегацій мали змогу побачили специфіку їхньої роботи. Це дуже корисний і позитивний досвід, тому ми задоволені, що «децентралізаційний туризм» має місце у нашій області», – зазанчив Валов.

Як повідомляв УНІАН, у квітні на Тернопільщині відбувся чотириденний навчальний тур для делегацій із Донецької, Луганської, Закарпатської та Львівської областей.