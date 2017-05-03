На Тернопільщині до діючих об’єднаних територіальних громад мають намір приєднатися ще майже 60 сіл
Місцева влада заявляє про намір вивести громади на якісніший рівень основних послуг, які стосуються життєдіяльності людини.
На Тернопільщині до діючих об’єднаних територіальних громад мають намір приєднатися ще майже 60 сіл. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані озвучив заступник голови ТОДА з питань децентралізації Олег Валов.
За його словами, зараз в області основний акцент роблять не на кількості створених громад, а на їх якості.
«Ми хочемо, щоб громади вийшли на якісніший рівень основних послуг, які стосуються життєдіяльності людини. Таким чином, субвенції, які виділяють з державного бюджету, максимально потрібно вкладати в проекти, спрямовані на розвиток освіти та медицини, щоб учні могли отримувати якісні знання, а пацієнти – належне лікування. Багато робиться й у галузі інфраструктури. Зокрема, цього року основним пріоритетом визначено ремонти доріг. На це, власне, й передбачені значні кошти. Роботи ще є дуже багато, тому зупинятися на досягнутому не маємо права», – сказав Валов.
Він додав, що Тернопільщина залишається лідером із впровадження реформи децентралізації.
«Децентралізація – це один із найефективніших виходів із економічної та соціальної криз, які склалися в Україні. Саме тому на Тернопільщину, яка є лідером із створення ОТГ, приїжджають переймати досвід делегації з інших областей. Це явище отримало назву «Децентралізаційний туризм». Під час навчальних візитів ми намагаємося звернути увагу на основні напрями та акценти у процесі децентралізації. Плануємо поїздки як у малі, так і у великі громади, щоб представники делегацій мали змогу побачили специфіку їхньої роботи. Це дуже корисний і позитивний досвід, тому ми задоволені, що «децентралізаційний туризм» має місце у нашій області», – зазанчив Валов.
Як повідомляв УНІАН, у квітні на Тернопільщині відбувся чотириденний навчальний тур для делегацій із Донецької, Луганської, Закарпатської та Львівської областей.