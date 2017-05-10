Аграрія з Тернопільщини Петра Гадза переобрали головою Ради асоціації «УКРСАДПРОМ».

Як повідомили УНІАН в прес-службі асоціації, відповідне рішення прийняли делегати позачергових загальних зборів, які відбулися на базі Уманського національного університету садівництва в рамках проведення науково-практичного семінару.

«На зборах Петро Іванович прозвітував про виконану роботу за рік і члени Ради асоціації одноголосно затвердили його звіт та визнали виконану роботу задовільною. Ще у порядку денному були вибори нового голови Ради асоціації. Коли постало питання про висунення кандидатів на посаду, усі члени Ради запропонували Петра Гадза і одноголосно проголосували», – розповідає голова асоціації Дмитро Крошка.

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Водночас, з ініціативи Гадза, було рекомендовано загальним зборам обмежити обрання однієї і тієї самої особи на посаду голови Ради асоціації терміном не більш, ніж на два строки поспіль, щоб структура управління асоціацією відповідала європейським принципам демократії та відкритості.

Одним із провідних завдань асоціації є об’єднання вітчизняних садівників та створення нових ринків збуту за кордоном.

«Я їздив в Італію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Польщу – дивився як працюють там і почав садову справу у себе, створив фермерське господарство. В Італії, до прикладу, я побачив наскільки раціонально вони використовують кожен клаптик землі, тобто все засаджено, все зорано, все якісно доглядається, дерева здорові. Мене здивувало, що на одному із господарств фермер 56 разів кропить сад і сам на території живе, недалеко – дитячий садок, школа. У нас в Україні вже казали б, що це погано. Але насправді, якщо він кропить, це значить, що дерево здорове і плід здоровий», – зазначив під час виступу на засіданні Гадз.

Довідка УНІАН. Петро Гадз є власником фермерського господарства «Гадз», створеного 20 жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід.

В період з 2012 по 2016 роки господарство здійснило посадку саду площею близько 600 га.

Планується збільшення площі саду до 2,5 тисячі гектарів.

Також в господарстві закладений малинник, площею 5 га. Крім цього закладений розсадник, в якому на даний час вирощується 500 тис. штук саджанців плодових культур.

Планується виробництво 1 млн саджанців щороку.

Господарство забезпечене холодильно-сортувальним комплексом загальною площею 5,236 тис. м², який був збудований та введений в дію осінню 2015 року. Даний комплекс включає в себе 8 холодильних камер для зберігання фруктів, холодильний склад готової продукції, обладнаний 3 платформами для загрузки машин, склад для тари, цех сортування та фасування фруктів а також цех переробки, в якому відведено місце під заморозку фруктів, сушку та лінію по виробництву соків.

У 2015 році у ФГ «Гадз» було відкрито цех сортування фруктів з сучасною сортувальною лінією потужністю 10 тонн/год.