На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 11 травня о 19.32 в селищі В. Березовиця Тернопільського району.

На території присадибних ділянок виникло загорання автомобіля «Wartburg», що належить місцевому мешканцю, громадянину 1952 року народження.

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Внаслідок пожежі вогнем знищено даний транспортний засіб.

Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.